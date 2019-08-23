СМИ: треть россиян сталкивалась с телефонным мошенничеством

Треть жителей России сталкивалась с телефонным мошенничеством, но мало кто обратился в правоохранительные органы.

9% соотечественников теряли незначительную сумму денег из-за телефонных грабителей, 33% сталкивались с телефонным мошенничеством, сообщается в исследовании «Лаборатории Касперского». Отмечается, что только 4% граждан обратились за помощью в правоохранительные органы.

По данным разработчика антивируса, более 90% звонков клиентам банков по поводу информации о подозрительной операции совершают мошенники. Каждый пятый (21%) никак не защищает свой телефон от подозрительных звонков. 51% опрашиваемых рассказали, что не берут трубку, если видят на экране незнакомый номер. 17% респондентов используют приложения для защиты от спама и мошенников, а 37% — встроенные программы в телефоне, например, черные списки, передает РБК.

Напомним, Ассоциация банков России (АБР) предлагает внести поправки, которые позволят банку получателя без согласия клиента-плательщика «приостановить использование клиентом-получателем электронного средства платежа» до подтверждения легитимности транзакции. Если отправитель денег обратился в полицию и получил там талон-уведомление, то блокировка может действовать 30 рабочих дней.

