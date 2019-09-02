В Казани задержали стрелявшего из охотничьего ружья в воздух парня

В Казани полицейские задержали 21-летнего парня, который устроил стрельбу в одном из районов города.

Молодой человек пояснил, что нашел двуствольное охотничье ружье и два патрона в свернутом белом мешке в конце августа. Вчера, в состоянии алкогольного опьянения, он взял оружие с собой на встречу со знакомыми, с которыми у него был конфликт из-за денег. Увидев их, парень выстрелил в воздух.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции и доставили молодого человека в отдел, передает пресс-служба МВД РТ.

Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ «Хулиганство», ч. 1 ст. 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов».

Ранее сообщалось, что прокуратура Татарстана утвердила обвинение по делу беглого стрелка Рината Раимжанова. Его обвиняют в убийстве владельца сети ломбардов Ришата Садыкова и покушении на жизнь его друга, а также незаконном обороте оружия.

