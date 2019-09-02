На муниципальных пляжах Казани за лето никто не утонул

В завершившемся купальном сезоне на пяти муниципальных пляжах Казани и трех организованных местах массового отдыха у воды не зарегистрировано ни одного утонувшего. На пляжах спасено 10 человек, в том числе пятеро детей. Первая доврачебная помощь оказана 264 отдыхающим. Между тем на несанкционированных пляжах утонули три человек, и детей среди них нет.

Такие данные на деловом понедельнике в городской администрации озвучил сегодня КТО, передает корреспондент «Реального времени».

«Этот купальный сезон стал девятым, прошедшим без несчастных случаев», подчеркнул докладчик.

Напомним, для отдыха казанцев в 2019 году были открыты муниципальные пляжи «Локомотив», «Нижнее Заречье», «Озеро Глубокое», «Озеро Большое Лебяжье», а также места массового отдыха у воды — озера Изумрудное, Лебяжье и озеро в парке Победы. Пляж «Озеро Комсомольское» в этом году был закрыт на реконструкцию и благоустройство прилегающей территории.

Для обеспечения безопасного пребывания горожан на воде было задействовано 65 спасателей. Помимо прочего, они распространили среди отдыхающих более 4 тыс. памяток.

При подготовке к купальному сезону было проведено водолазное обследование и очистка дна пляжей. На всех пляжах был произведен косметический ремонт в помещениях для организации спасательных постов и пунктов оказания первой медицинской помощи, ремонт скамеек, теневых навесов, мусоросборников, туалетов, ограждений мест для купания, кабинок для переодевания. Обновлены все имеющиеся информационные стенды с правилами поведения на воде, а также установлены 68 аншлагов запрета купания в необорудованных и опасных местах.

Из-за нестабильной санитарно-эпидемиологической обстановки на водных объектах Роспотребнадзор запретил купание на пляжах «Глубокое», «Нижнее Заречье», «Локомотив» и «Большое Лебяжье». Жалоб от населения не поступало, заболеваний кишечными инфекциями, связанных с купанием в открытых водоемах, не зарегистрировано.

Напомним, ранее Роспотребнадзор по РТ отчитался о состоянии пляжей республики. Все пробы воды на конец августа соответствовали нормам.