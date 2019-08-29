Роспотребнадзор Татарстана: все пляжи республики соответствуют санитарным требованиям

Татарстанское управление Роспотребнадзора отчиталось о состоянии республиканских пляжей на 29 августа. По данным ведомства, все они соответствуют нормативам.

«По состоянию на 29.08.2019г. результаты лабораторных исследований пробы воды водоемов по микробиологическим, санитарно-химическим, паразитологическим и вирусологическим показателям соответствуют гигиеническим требованиям», — говорится в сообщении Роспотребнадзора.

Напомним, что последние данные о состоянии пляжей поступали 15 августа. Тогда Роспотребнадзорр сообщал. что по микробиологическим и санитарно-химическим показателям для купания не подходят пляжи «Озеро Глубокое», «Большое Лебяжье» и «Нижнее Заречье».



