На «Аксенов-фест» в этом году в Казань приедут Андрей Макаревич и Гузель Яхина

Фото: Максим Платонов

С 11 по 15 сентября в Казани пройдет 14-й литературно-музыкальный фестиваль «Аксенов-фест». Программа включает 30 мероприятий по литературе, кино, театру, моде, живописи и музыке, передает корреспондент «Реального времени» с «делового понедельника» в казанской мэрии.

В числе гостей предстоящего фестиваля — поэты и писатели Светлана Васильева, Алиса Ганиева, Гузель Яхина, журналист Татьяна Соловьева, публицист и издатель Борис Куприянов, музыкант, композитор Андрей Макаревич, кинорежиссер Евгений Цымбал, российский историк моды Александр Васильев, а также киноактеры Рамиль Сабитов и Евгений Морозов.

В рамках открытия фестиваля 11 сентября в Доме Аксенова запланированы творческие встречи и беседы, посвященные поэзии, стилю и личности Василия Аксенова. Кроме того, в этот день молодой воронежский писатель Василий Нацентов презентует свою книгу «Лето мотылька».

12 сентября Андрей Макаревич расскажет в Доме Аксенова о своей новой литературной работе «Остраконы», а Гузель Яхина — об экранизации романа «Зулейха открывает глаза». Вечером того же дня в кинотеатре КДК им. В.И. Ленина состоится предпремьерный показ одной серии этого фильма. В концертном зале КДК пройдет творческий вечер российского и французского историка моды Александра Васильева.

Торжественная церемония вручения премии «Звездный билет» состоится 13 сентября в КРК «Пирамида». А на следующий день в творческой резиденции Константина Хабенского «Арт-хаб» состоится заседание клуба «Звездный билет». Также 14 сентября пройдет встреча «30 лет Русскому ПЕН-центру», а в саду Аксенова свой традиционный сбор проведут джазмены и писатели.

Напомним, ранее стало известно, что на проведение «Аксенов-феста» в этом году потратят 5,4 млн рублей.