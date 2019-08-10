Казань потратит на «Аксенов-фест» 5,4 млн рублей

Казанская администрация объявила тендер на организацию очередного фестиваля «Аксенов-фест». За мероприятие Управления культуры город заплатит до 5,4 млн рублей.

Заявки принимаются с 7 по 15 августа. Аукцион назначен на 19 августа.

Стоимость по сравнению с двумя предыдущими годами практически не изменилась.



Услуги будут предоставляться не менее чем по 10 часов в день — с учетом подготовки, проведения мероприятия, демонтажных работ и уборки после мероприятия. Подрядчик должен будет обеспечить мероприятие транспортом, полиграфической и наградной продукцией, профессиональной фото- и видеосъемкой. Кроме того, исполнитель займется координацией и поддержкой мероприятия, организацией работы попечительского совета фестиваля, мастер-классов писателей — участников фестиваля, обеспечит перелеты из Москвы и Воронежа в Казань и обратно, а также размещение в гостиницах. Питание будет предоставлено для 21 человека, мероприятия состоятся на площадке Дома-музея Аксенова в течение пяти дней — с 11 по 15 сентября.