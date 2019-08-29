Агрофирма Дрожжановского района погасила задолженность по зарплате в 2,4 млн рублей

ООО «Агрофирма им. П.В. Дементьева» погасило долг на общую сумму 2,4 млн рублей перед 176 работниками.

Проверку на предприятии провело Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан. В результате мер, принятых Республиканской межведомственной комиссией, задолженность была погашена, сообщила пресс-служба ведомства.

Напомним, на днях были выплачены долги по зарплате 285 сотрудникам новошешминского ООО «Закрома». Задолженность в сумме 3,5 млн рублей была выплачена в полном объеме, а ответственные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.