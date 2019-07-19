«Татнефть» продаст ТАНЕКО два объекта недвижимого имущества за 1,6 млрд рублей

ПАО «Татнефть» намерено продать АО «ТАНЕКО» два объекта недвижимого имущества — «экстрактивную дистилляцию сульфоланом» и «операторную технологических установок завода глубокой переработки нефти».

Общая стоимость двух объектов — 1 629 211 415 рублей. Сегодня совет директоров «Татнефти» одобрил сделку по продаже объектов. Стоимость экстрактивной дистилляции сульфоланом составляет 0,12% балансовой стоимости активов нефтяной компании. Что касается операторной, то ее стоимость составляет 0,07% балансовой стоимости активов. Данные размещены на официальном портале центра раскрытия корпоративной информации.

Напомним, ранее «Татнефть» направила на выплату дивидендов 100% чистой прибыли, или 197,5 млрд рублей. Годовое собрание акционеров одобрило рекомендацию совета директоров компании, утвердив стратегические планы развития по наращиванию капитализации до 2 трлн рублей. Подробнее — в материале «Реального времени».

