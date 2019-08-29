Исследование показало, что российские школьники больше других испытывают стресс из-за успеваемости

79% школьников из России испытывают стресс из-за успеваемости. Этот показатель является самым большим в мире, говорится в исследовании «Уверенность в процессе обучения» от Harris Insights & Analytics и LEGO Education.



Второе место занимает Китай — 64%. Тройку замыкает Германия (61%).

Также школьники испытывают стресс при сравнении с другими учениками. Об этом сообщили 66% американских учеников, 55% российских учеников и 39% учеников из Германии.

Исследование было составлено на основе опросов, которые проводились с 6 по 28 февраля 2019 года среди более 5 тыс. школьников от 5 до 18 лет, 2 тыс. родителей и 1,1 тыс. педагогов из США, Германии, Китая, России и Японии, передает ТАСС.

Ранее эксперты Казанского федерального университета рассказали, как справиться со стрессом перед началом учебного года. Они отметили, что эмоциональные проблемы испытывают не только дети, но и родители.

