В Набережных Челнах насчитали 62 тысячи школьников

В Набережных Челнах в новом 2019—2020 учебном году за парты сядут 62 тысячи школьников.

Так, в первый класс пойдут 8 302 ребенка, в десятый класс — 2 070.

«Для республики и страны — это хорошая тенденция. Поэтому, когда мы говорим об укреплении материально-технической базы в учреждениях образования, мы руководствуемся этими цифрами. До 2024 года в численности школьников мы будем расти», — отметил мэр Челнов Наиль Магдеев.

Стоит отметить, что на подготовку образовательных учреждений к новому учебному году из городского бюджета потратили 10,6 млн рублей, из внебюджетных средств — 6,4 млн рублей, передает пресс-служба мэрии.

Ранее президент Татарстана Рустам Минниханов и полпред президента РФ в ПФО Игорь Комаров посетили новую школу №42 в 65-м комплексе микрорайона «Яшьлек» Набережных Челнов. Здесь будут учиться свыше 1,2 тысячи детей. В школе имеется библиотека, актовый зал на 560 посадочных мест, столовая, медицинский блок, 4 кабинета информационных технологий, 2 спортивных зала, футбольное поле с искусственным покрытием, волейбольная и баскетбольная площадки.