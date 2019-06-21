«Коммерсант»: решение Путина сдерживать цены на авиакеросин обойдется бюджету до 50 млрд рублей в год

Эксперты подсчитали, какие средства необходимо найти бюджету для компенсации резкого удорожания авиационного керосина и битума. Ежегодно только на авиатопливо потребуется до 50 млрд рублей.

Решение президента РФ Владимира Путина включить авиакеросин и битум в механизм сдерживания цен на внутреннем рынке стало неожиданным для нефтяников и авиакомпаний, пишет «Коммерсант».

Глава ИГ «Петромаркет» Иван Хомутов считает, что для сдерживания цен на авиатопливо в этом году потребовалось бы ввести «демпфер» в размере около 5 тысяч рублей на тонну. Таким образом всего расход бы составил около 50 млрд рублей. Ранее Минтранс предлагал выделить авиакомпаниям компенсацию в размере 22,5 млрд рублей.

Еще около 7—8 млрд рублей в год необходимо на субсидирование 10% от цены битума.

Механизм сдерживания цен пока не определен и не обсуждался. Главным вопросом остается получатель этих средств: нефтяники или непосредственные потребители нефтепродуктов.

Ранее сообщалось, что нефтяники получат 400—450 млрд рублей для сдерживания цен на бензин и дизельное топливо. Такая сумма была рассчитана на 2019 год.

