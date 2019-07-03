Минфин разобрался как выполнить поручение Путина о снижении цен на авиабилеты

Специалисты Минфина РФ разработали схему по сдерживанию цен на авиабилеты за счет стоимости топлива. Правительство будет компенсировать авиакомпаниям разницу между ценой керосина и фиксированной ставкой в 48 300 рублей за 1 т.

Планируется выйти на долю компенсации в 75% от этой разницы. Однако в 2020 году заложен размер компенсации в 68%, пишут «Ведомости».

На сегодня авиакеросин стоит на экспортном рынке 42 331 рублей за 1 т и с начала года его цена не превышала указанную фиксированную ставку.

«Цены на авиакеросин в аэропортах России в 2019 г. выше, чем в большинстве стран Европы, поэтому предлагаемая Минфином схема расчета демпфера требует доработки», — приводит газета слова гендиректора «Infoline-аналитики» Михаила Бурмистрова.

Ранее сообщалось, что предложение президента РФ Владимира Путина сдерживать цены на авиаперелеты, контролируя стоимость авиатоплива, обойдется бюджету в 50 млрд рублей в год.

Напомним, что за I квартал 2019 года авиакомпании получили рекордный убыток — 45,3 млрд рублей.