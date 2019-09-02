Политолог прокомментировал введение налога в Швеции из-за России

Политолог Юрий Светов заявил, что Швеция ищет новые методы увеличения налога.



Так он прокомментировал сообщение СМИ о том, что правительство Швеции намерено ввести новый налог для банков. Это якобы позволит к 2022 году пополнить казну государства на 5 млрд крон ($508 млн) и увеличить оборонный бюджет на фоне наращивания Россией военного присутствия в Балтийском море.

«Многие годы в Швеции была увлекательная игра: когда наступало время рассматривать оборонный бюджет, то начинали во всех местах «всплывать» российские подводные лодки... Теперь, похоже, что этот трюк не проходит», — цитирует Светова RT.

По его мнению, средства, которые правительство Швеции получит от этого налога, незначительно повлияют на оборонный потенциал страны.