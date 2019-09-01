Швеция введет новый налог для банков из-за России

Правительство Швеции намерено ввести новый налог для банков. Это позволит к 2022 году пополнить казну государства на 5 млрд крон ($508 млн) и увеличить оборонный бюджет на фоне наращивания Россией военного присутствия в Балтийском море

Министр финансов Магдалена Андерссон заявила, что банки создают определенные риски для экономики, поэтому необходимо, чтобы они вносили больший вклад.

По ее словам, во время финансовых кризисов кредитным организациям может понадобиться помощь со стороны государства. Из этого следует, что уже сейчас для них есть смысл платить больше налогов, пишет Bloomberg.

