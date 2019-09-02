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В России вновь наблюдается падение продаж новых люксовых автомобилей

00:35, 02.09.2019
В России вновь наблюдается падение продаж новых люксовых автомобилей
Фото: flickr.com

За январь — июль 2019 года объем российского рынка новых люксовых автомобилей составил 774 единицы. Это на 5% меньше, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года.

Самыми популярными моделями стали Mercedes-Benz Maybach S-Class (около 250 машин), Bentley Continental GT (109 машин) и Bentley Bentayga (87 авто).

Аналитики «Автостата» отмечают, что больше половины люксовых марок показали рост: Lamborghini (+283%, до 88 автомобилей), Rolls-Royce (+92%, до 94 машин), Bentley (+38%, до 204 автомобилей), Ferrari (+5%, до 20 машин).

Ушли в минус Maserati (-44%, до 76 машин), Mercedes-Benz Maybach S-Class(-34%, до 284 авто), Aston Martin (-27%, до восьми машин).

Напомним, что по итогам первого полугодия 2019 года объем рынка люксового сегмента машин уменьшился на 8,4% по сравнению с прошлым годом.

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