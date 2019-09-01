Путин поздравил лидера Узбекистана с Днем независимости страны

Президент России Владимир Путин поздравил лидера Узбекистана Шавката Мирзиёева по случаю Дня независимости страны.

В телеграмме отмечаются значительные успехи Узбекистана в экономическом и социальном развитии, высокий авторитет, которым страна по праву пользуется на мировой арене, а также её конструктивная роль в региональных и международных делах, говорится в сообщении Кремля.

Путин также высоко оценил уровень отношений двух страни выразил уверенность в дальнейшем укреплении партнёрства России и Узбекистана в интересах стабильности в Центрально-Азиатском регионе.

Ранее президент Республики Татарстан Рустам Минниханов встретился с чрезвычайным и полномочным послом Республики Узбекистан в России Ботиржоном Асадовым. Глава РТ отметил, что республика заинтересована в расширении сотрудничества в области машиностроения, вертолетостроения, нефтехимии, поставках сельхозтехники, товаров бытовой химии, продуктов питания.