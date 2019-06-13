Минниханов на встрече с послом Узбекистана в России обсудил расширение сотрудничества

Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов сегодня встретился с чрезвычайным и полномочным послом Республики Узбекистан в России Ботиржоном Асадовым, который прибыл в Татарстан для участия в торжественном открытии офиса генконсульства Республики Узбекистан в Казани.



Рустам Минниханов отметил, что в прошлом году товарооборот между Татарстаном и Узбекистаном вырос на 57% и составил $146 млн.

«Но этого недостаточно. Необходимо работать над увеличением объемов и номенклатуры взаимных поставок товаров и услуг» — сказал президент РТ.



Минниханов отметил, что республика заинтересована в расширении сотрудничества в области машиностроения, вертолетостроения, нефтехимии, поставках сельхозтехники, товаров бытовой химии, продуктов питания.



Ботиржон Асадов, в свою очередь, назвал открытие генконсульства Узбекистана в Казани историческим событием. По его мнению, это послужит развитию дружественных отношений между Татарстаном и Узбекистаном, передает пресс-служба президента РТ.



Напомним, что сегодня должно состояться официальное открытие генерального консульства Узбекистана в Казани.

