В созвездии Зайца обнаружили признаки существования вулканической экзолуны

Астрофизики обнаружили в космосе объект, который может оказаться вулканическим спутником. Для сравнения ученые привели покрытую лавой планету Мустафар из «Звездных войн».

Международная группа ученых, работающая под руководством Бернского университета сделала расчеты на основе данных астрономических наблюдений. В созвездии Зайца находится экзопланета WASP 49-b. Аномально высоко над планетой был обнаружен натриевый газ, сообщается в The Astrophysical Journal.

«Нейтральный натриевый газ находится так далеко от планеты, что маловероятен его перенос только лишь планетарным ветром», — пояснил один из авторов научной работы Апурва Оза. В своих изысканиях ученые опирались в частности на сведения, полученные в результате наблюдений за спутником Юпитера Ио, на поверхности которого обнаружены сотни вулканов и лавовые потоки в сотни километров.

Как пояснил Оза, экзолуна у WASP 49-b — это «опасный вулканический мир с поверхностью из раскаленной лавы». Согласно гипотезе, она обращается вокруг гигантской раскаленной планеты, которая в свою очередь с огромной скоростью — всего за три земных дня — делает полный оборот вокруг своей звезды, отмечает Бернский университет.

Как считают ученые, стабильность системе «звезда — гигантская планета — спутник планеты» могут обеспечивать мощные приливы. «Огромные приливные силы в такой системе являются ключом ко всему», — констатировал Оза. Благодаря энергии приливов на планете и спутнике орбита сохраняет стабильность. Одновременно приливы нагревают спутник и поддерживают его вулканическую активность. При этом вулканы на нем могут выбрасывать с лавой больше натрия и калия, чем крупные газовые космические тела.

Всего ученым пока удалось идентифицировать в космосе пять подобных систем. По их мнению, наличие вулканического спутника представляет собой наиболее вероятное объяснение их существования. Вместе с тем астрофизики признают необходимость дальнейших исследований для формирования окончательных выводов.