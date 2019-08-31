В первый день консультаций по вопросам дачной амнистии в МФЦ в Татарстане обратилось 500 человек

Фото: МФЦ в РТ

500 человек обратилось в многофункциональный центр в Татарстане в первый день консультационной акции по вопросам дачной амнистии, сообщили в ведомстве «Реальному времени».



Один из наиболее часто задаваемых вопросов, которые задают владельцы недвижимости: «Можно ли узаконить пристрой к жилому или садовому дому, используя дачную амнистию?» Ответ положительный — при условии, что дом расположен на землях, предназначенных для ведения садоводства, поскольку упрощенный порядок оформления касается жилых и садовых домов, возведенных на садовых участках. При этом у их владельцев есть выбор — воспользоваться дачной амнистией или уведомительным порядком (уведомление исполкомов о начале, окончании строительства).

Жители поселка Джалиль Сармановского района, который не вошел в число населенных пунктов, где в рамках акции проводятся консультации, обратились в ГБУ МФЦ в РТ с просьбой организовать им встречу со специалистами. Консультация в поселке состоится — представители МФЦ проведут прием в Джалиле в понедельник, 2 сентября с 14:00 до 17:00.

Как пояснила «Реальному времени» директор ГБУ Ленара Музафарова, несмотря на то, что акция посвящена вопросам, касающимся дачной амнистии, к специалистам ведомства в дни приема можно обратиться по любым вопросам, связанным с подготовкой технической документации, необходимой для оформления недвижимости.

Ранее «Реальное время» писало, что в Казани акция продлится до 7 сентября. С графиком работы специалистов можно ознакомиться на сайте ГБУ МФЦ в РТ.