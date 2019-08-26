МФЦ Татарстана проводит 10-дневную акцию по разъяснению условий дачной амнистии

В связи с тем, что в России возобновлен упрощенный порядок оформления жилых и садовых домов, МФЦ Татарстана начали 10-дневную акцию по разъяснению условий дачной амнистии, которая продлена до 1 марта 2021 года. Первая консультация прошла сегодня в Советском районе Казани — в офисе «Мои документы» на проспекте Победы, 214.



Задать вопросы, получить разъяснения и уточнить порядок действий при оформлении жилых и дачных домов, возведенных на садовых участках без разрешительной документации и уведомления органов местного самоуправления о начале строительства, а также выяснить, что делать собственникам объектов, не попавших под дачную амнистию, можно бесплатно в офисах «Мои документы» по 7 сентября включительно, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе ведомства.

На вопросы посетителей отвечают ведущие специалисты АО «Бюро технической инвентаризации республики Татарстан». При необходимости прямо в ходе акции, не выходя из МФЦ, можно заказать межевание земельного участка или технический план дома — при наличии необходимых документов.

В региональных филиалах МФЦ, которые расположены во всех районах республики, консультации пройдут 28 августа с 9.00 до 13.00. В Казани консультационный пункт работает по графику:

27 августа с 15.00 до 19.00 — в ЖК «Салават купере»;

28 августа с 16.00 до 20.00 — в Дербышках (ул. Главная, 60);

29 августа с 10.00 до 14.00 — в Ново-Савиновском офисе «Мои документы» (пр. Ямашева, 82);

2 сентября с 13.00 до 16.00 — в Зареченском офисе «Мои документы» (ул. Гагарина, 103);

3 сентября с 11.00 до 15.00 — в Приволжском офисе «Мои документы» (ул. Авангардная, 74);

4 сентября с 15.00 до 19.00 — в ТЦ «Южный» (пр. Победы, 100);

5 сентября с 11.00 до 15.00 — в дополнительном офисе Приволжского отдела МФЦ (ул. Кулагина, 1);

6 сентября с 13.00 до 17.00 — в Московском офисе «Мои документы» (ул. Кулахметова, 25, корп. 1);

7 сентября с 10.00 до 14.00 — в Юдинском офисе «Мои документы» (ул. Ильича, 28).

Ранее «Реальное время» писало, что МФЦ Татарстана начали оказывать новую бесплатную услугу по приему заявлений о гибели или уничтожении объектов недвижимости, что позволяет прекратить начисление налога на имущество физлиц.