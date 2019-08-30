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Эрдоган: Турция ведет переговоры с Россией о поставках Су-57

17:00, 30.08.2019
Эрдоган: Турция ведет переговоры с Россией о поставках Су-57
Фото: kremlin.ru

Москва и Анкара ведут переговоры о поставках российских истребителей Су-57. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Эрдоган добавил, что после прошедшего на этой неделе МАКС-2019 в России остались представители турецких министерств, которые участвуют в переговорах. «Мы будем действовать, положив на стол переговоров наши условия по кредитованию и совместному производству», — приводит слова Эрдогана «РИА Новости».

Напомним, на днях президент России Владимир Путин показал турецкому лидеру на авиасалоне МАКС в Жуковском казанский вертолет Ми-38 и другие новинки отечественного авиастроения.

ПромышленностьОПК
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