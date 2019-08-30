Исследование: жители ПФО начали чаще оплачивать покупки с помощью NFC

Все больше жителей Приволжского федерального округа (ПФО) рассчитываются за товары и услуги бесконтактно, говорится в исследовании Mediascope. За год доля таких платежей увеличилась с 36,6% до 47,2%.

В целом по стране популярность бесконтактных платежей тоже выросла — доля россиян, которые платят этим способом, увеличилась с 41,4% до 47,4%.

Среди пользователей из ПФО больше всего тех, кто платит через Google Pay, — 22,6%. На втором месте оказался Apple Pay (17,3%), дальше идут Samsung Pay(15%) и Garmin Pay (1,1%).

Ранее также сообщалось, что ПФО оказался в лидерах по популярности онлайн-платежей.

