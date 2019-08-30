МЧС Башкирии предупредило о минусовых температурах ночью в выходные

Сегодня Главное управление МЧС по Башкирии предупредило о минусовых температурах в выходные. Согласно прогнозу ведомства, с 31 августа по 2 сентября ночью и утром в республике ожидаются заморозки в воздухе и на почве заморозки 0, -3°.

Кроме того, с 20 часов 30 августа до 20 часов 31 августа 2019 года местами ожидается небольшой дождь, ветер северный, северо-западный 7-12 м/с, ночью с порывами до 17 м/с.

На отдельных участках автодорог ночью и утром местами дымка 1000 м, передает пресс-служба ведомства.



Напомним, ранее синоптики Башкирии также прогнозировали сильные порывы ветра и дождь.

