Новости общества

17:24 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

МЧС Башкирии предупредило о минусовых температурах ночью в выходные

15:59, 30.08.2019
МЧС Башкирии предупредило о минусовых температурах ночью в выходные

Сегодня Главное управление МЧС по Башкирии предупредило о минусовых температурах в выходные. Согласно прогнозу ведомства, с 31 августа по 2 сентября ночью и утром в республике ожидаются заморозки в воздухе и на почве заморозки 0, -3°.

Кроме того, с 20 часов 30 августа до 20 часов 31 августа 2019 года местами ожидается небольшой дождь, ветер северный, северо-западный 7-12 м/с, ночью с порывами до 17 м/с.

На отдельных участках автодорог ночью и утром местами дымка 1000 м, передает пресс-служба ведомства.

Напомним, ранее синоптики Башкирии также прогнозировали сильные порывы ветра и дождь.

Общество Башкортостан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров