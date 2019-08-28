В Башкирии синоптики спрогнозировали сильные порывы ветра и дождь

По данным ФГБУ «Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» с 20.00 28 августа до 20.00 29 августа ожидается облачная погода и небольшой дождь. Ветер северо-западный 7—12 м/с, порывы 15—20 м/с. Температура воздуха ночью +6, +11°, местами до +3°, днем +8, +13°, по югу до +18°.

На востоке республики ожидаются порывы ветра 15—20 м/с.

Региональное ГУ МЧС напомнило, что порывы ветра лучше всего переждать в помещении. Будучи на улице, необходимо держаться подальше от шатких конструкций.