Из Татарстана запустили чак-чак в космос — видео

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Фонд поддержки предпринимательства Татарстана к Дню республики впервые в мире запустил чак-чак за пределы стратосферы на сверхлегком летательном аппарате. С высоты в 30 км он благополучно возвратился на Землю.

«Подобно чак-чаку, продукция предпринимателей республики должна быть известна всему миру!» — следует из описания к видео с запуском кондитерского изделия.

В самом ролике говорится, что чак-чак в космос запустил предприниматель из Татарстана.

«По его словам, космическое пространство — перспективный экспортный рынок сбыта ввиду отсутствия конкуренции и чак-чака в принципе», — подчеркивается в ролике.