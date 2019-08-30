Еремин о шансах сборной на ЧМ по баскетболу: «Россия должна выходить в плей-офф»

Бывший тренер казанского УНИКСа Станислав Еремин рассказал о шансах сборной России на предстоящем чемпионате мира по баскетболу.

«Я считаю, что нам повезло с жеребьевкой. Это касается и первого группового этапа, и если сможем выйти из группы, то и на втором этапе у нас хорошие шансы. Россия способна занимать в группе первое место и затем дойти до стадии плей-офф.

А вот что будет дальше — и покажет ценность сегодняшней команды. К слову, мне не очень понравились аргентинцы, они возрастные и, как мне показалось, тяжелые. Тяжелыми, кстати, выглядели и испанцы против сборной России.

А Базаревич, как раз на этом и строит свою игру. Это и правильно, ведь у нас легкий, мобильный состав. И если кому-то кажется, что у нас слабость заключается в том, что нет высокорослых игроков, зато эти ребята очень подвижные. Мне нравится, как здорово трудится Владимир Ивлев, как работают ребята из ЦСКА: Андрей Воронцевич, Никита Курбанов и Семен Антонов, очень симпатично смотрится Евгений Валиев.

В общем, у нас подбирается сильная линия третьих-четвертых номеров. Однако все ждут, что сильнее сыграет Сергей Карасев. Пусть его позиция и перекрывается, но если бы он нашел и усилил свою игру, я думаю, для сборной это было бы здорово», — сказал Еремин.

