СМИ: заемщики могут получить возможность выкупать собственные долги

Минэкономразвития РФ разработало поправки в закон о взыскании долгов с физлиц (230-ФЗ) и «О микрофинансовой деятельности». Они предлагают кредитору предлагать заемщику выкупить долг до его передачи третьим лицам.

Также в поправках устанавливается, что если должник или другое лицо за него перечислит кредитору нужную сумму, то все права на этот заем переходят заемщику. Кроме того, у заемщика появится право выкупить заем за половину суммы в том случае, если он сможет доказать нарушение продавцом долга обязанности первоначального предложения выкупа долга заемщиком, пишет «Коммерсант».

Министерство мотивирует данное предложение тем, что кредитор может дать отказ в реструктуризации долго заемщику без весомой причины. А сам долг может быть передан третьим лицам, по цене значительно меньшей, чем сумма заема. При этом всю выгоды от выплаты долга получает третье лицо, которое может ущемлять права должника.

Ранее сообщалось, что Госдума в третьем и окончательном чтении приняла законопроект о запрете выдачи потребительских микрозаймов под залог жилья.