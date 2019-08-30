Новости экономики

02:12 МСК Все новости
Новости раздела
Экономика

СМИ: территории опережающего развития оказались эффективнее особых экономических зон

01:31, 30.08.2019
СМИ: территории опережающего развития оказались эффективнее особых экономических зон
Фото: realnoevremya.ru / Сергей Афанасьев

За четыре года существования территории опережающего развития привлекли 375,4 млрд рублей инвестиций. Это на 12 млрд рублей больше, чем особые экономические зоны за свою 14-летнюю историю.

Всего в России работают 26 особых экономических зон четырех типов: технико-внедренческие, промышленно-производственные, портовые и туристско-рекреационные. С 2005 по 2019 год они привлекли 369,4 млрд рублей инвестиций от 707 российских и зарубежных резидентов, которые создали 36,8 тыс. рабочих мест, пишут «Известия».

Что касается ТОРов, то их в России 106. В них работают 775 резидентов, которые уже привлекли 375,4 млрд рублей инвестиций и создали 35,3 тыс. рабочих мест.

Ранее Счетная палата раскритиковала работу особых экономических зон. Так, 80% продукции, произведенной на территории ОЭЗ, реализуется на внутреннем рынке, а не на экспортном, как изначально предполагалось.

Экономика
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также
Фондовый рынок

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров