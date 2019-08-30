СМИ: территории опережающего развития оказались эффективнее особых экономических зон

За четыре года существования территории опережающего развития привлекли 375,4 млрд рублей инвестиций. Это на 12 млрд рублей больше, чем особые экономические зоны за свою 14-летнюю историю.

Всего в России работают 26 особых экономических зон четырех типов: технико-внедренческие, промышленно-производственные, портовые и туристско-рекреационные. С 2005 по 2019 год они привлекли 369,4 млрд рублей инвестиций от 707 российских и зарубежных резидентов, которые создали 36,8 тыс. рабочих мест, пишут «Известия».



Что касается ТОРов, то их в России 106. В них работают 775 резидентов, которые уже привлекли 375,4 млрд рублей инвестиций и создали 35,3 тыс. рабочих мест.

Ранее Счетная палата раскритиковала работу особых экономических зон. Так, 80% продукции, произведенной на территории ОЭЗ, реализуется на внутреннем рынке, а не на экспортном, как изначально предполагалось.