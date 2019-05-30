Счетная палата: особые экономические зоны в основном производят продукцию для внутреннего рынка

Счетная палата вновь раскритиковала работу особых экономических зон.

По данным СП, 80% продукции, произведенной на территории ОЭЗ, реализуется на внутреннем рынке, а не на экспортном. Анализ ввезенного их резидентами импортного оборудования показал, что оно предназначено для производства в основном типовых изделий, которые и так производятся российскими предприятиями — шины, стройматериалы, и фармацевтики. Это, как отмечается, не отвечает основным задачам, пишут «Известия».

Аудиторы пришли к выводу, что компании пользуются режимами зон не столько ради социально-экономического развития, сколько для минимизации собственных налогов.

Ранее Счетная палата заявила, что особые экономические зоны показали свою неэффективность в целях развития экспортных поставок за пределы ЕАЭС.

