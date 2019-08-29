Белебеевский завод «Автонормаль» сообщил об убытке за первое полугодие

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В январе — июне 2019 года группа предприятий АО «Белебеевский завод «Автонормаль» получила чистый убыток по МСФО в размере 15,4 млн рублей. За аналогичный период прошлого года компания получила 19,1 млн рублей чистой прибыли.



Суммарная выручка группы сократилась на 14,5%, до 2,06 млрд рублей, себестоимость — на 6,1%, до 1,9 млрд рублей, валовая прибыль — в 2,8 раза, до 122 млн рублей, сообщила компания.

Основными потребителями продукции группы являются АО «АвтоВАЗ» и КАМАЗ. Последний по итогам первого полугодия 2019 года получил чистый убыток по МСФО в размере 3,2 млрд рубле. За аналогичный период прошлого года компания получила чистую прибыль в размере 1,6 млрд рублей.

Напомним, что в марте структура «Ростеха», «РТ-Капитал», закрыла сделку по приобретению БелЗАНа. Компания получила в собственность 99,2% акций предприятия.