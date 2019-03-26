«Ростех» закрыл сделку по приобретению белебеевского завода «Автонормаль»

Структура «Ростеха», «РТ-Капитал», закрыла сделку по приобретению белебеевского завода «Автонормаль» (БелЗАН). Компания получила в собственность 99,2% акций предприятия.

«Принятые «Ростехом» меры позволят вывести крупнейшего российского производителя автокрепежа из предбанкротного состояния, укрепить позиции БелЗАНа на рынке автопрома, а также создать линейку новой продукции для авиастроения, нефтегазовой и оборонной промышленности», — приводит «Правда ПФО» ответ пресс-службы «Ростеха».

Напомним, что госкорпорация готовила переход завода с 2017 года. Тогда на предприятие были отправлены управляющие из «Ростеха» и КАМАЗа. В 2018-м сообщалось, что продажу БелЗАНа оценили в 554,88 млн рублей.

Однако позже сделку заблокировала ФНС. Самарское управление налоговой службы посчитало, что сделка проводится по слишком низкой цене.

БелЗАН является градообразующим предприятием Белебея. Завод производит крепежные изделия, пружины и оснастку для сборочных предприятий АвтоВАЗа и КАМАЗа.

