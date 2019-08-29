КАМАЗ в первом полугодии получил 3,2 млрд рублей убытка по МСФО

По итогам первого полугодия 2019 года группа КАМАЗ получила чистый убыток по МСФО в размере 3,2 млрд рубле. За аналогичный период прошлого года компания получила чистую прибыль в размере 1,6 млрд рублей.



Выручка сократилась на 0,6%, до 77,6 млрд рублей. При этом выручка от реализации автобусов, прицепов и спецтехники увеличилась на 70%, до 7,7 млрд рублей.

Операционный убыток составил 406 млн рублей против 2 млрд рублей прибыли в первом полугодии 2018 года.

КАМАЗ связывает получение убытка с реализацией крупного инвестиционного проекта «Развитие модельного ряда автомобилей КАМАЗ и модернизация мощностей для его производства», говорится в пресс-релизе.

Ранее сообщалось, что за пять месяцев 2019 года было продано 26 678 подержанных грузовиков КАМАЗа, что на 5,2% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.