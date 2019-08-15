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В Казани снизилось количество запрещенных для купания пляжей

14:57, 15.08.2019
В Казани снизилось количество запрещенных для купания пляжей
Фото: pixabay.com

Татарстанское управление Роспотребнадзора опубликовало сообщение о состоянии пляжей в Татарстане. По данным ведомства, по микробиологическим и санитарно-химическим показателям для купания не подходят пляжи «Озеро Глубокое», «Большое Лебяжье» и «Нижнее Заречье».

В предыдущем мониторинге также фигурировал пляж озера Локомотив.

Напомним, накануне завкафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ Юрий Переведенцев сообщил, что в Казань на десять дней вернулась жаркая погода и летний зной.

ОбществоИнфраструктура Татарстан
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