В Казани снизилось количество запрещенных для купания пляжей
Татарстанское управление Роспотребнадзора опубликовало сообщение о состоянии пляжей в Татарстане. По данным ведомства, по микробиологическим и санитарно-химическим показателям для купания не подходят пляжи «Озеро Глубокое», «Большое Лебяжье» и «Нижнее Заречье».
В предыдущем мониторинге также фигурировал пляж озера Локомотив.
Напомним, накануне завкафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ Юрий Переведенцев сообщил, что в Казань на десять дней вернулась жаркая погода и летний зной.
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