В Казани снизилось количество запрещенных для купания пляжей

Татарстанское управление Роспотребнадзора опубликовало сообщение о состоянии пляжей в Татарстане. По данным ведомства, по микробиологическим и санитарно-химическим показателям для купания не подходят пляжи «Озеро Глубокое», «Большое Лебяжье» и «Нижнее Заречье».

В предыдущем мониторинге также фигурировал пляж озера Локомотив.

Напомним, накануне завкафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ Юрий Переведенцев сообщил, что в Казань на десять дней вернулась жаркая погода и летний зной.

