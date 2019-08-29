Программа развития общественных пространств Татарстана завоевала международную премию Ага Хана

Программа развития общественных пространств Татарстана стала лауреатом международной премии Ага Хана в области архитектуры. Победителей премии объявили сегодня в Казани.

За 42 года существования этой премии программа развития общественных пространств Татарстана стала единственным проектом, вошедшим в шорт-лист.

Кроме того, среди победителей оказались проект по возрождению города Мухаррака в Бахрейне, образовательный проект Arcadia в Бангладеш, Палестинский музей, экосистемный парк Wasit в ОАЭ и учебный корпус Университета имени Алиуна Диопа в Сенегале.

Напомним, что проекты-победители разделят между собой призовой фонд в $1 млн. Премия вручается каждые 3 года за выдающиеся достижения в области архитектурных решений, которые решают потребности общества в странах, где преобладает мусульманское население.

