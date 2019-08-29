Вратарь Тимур Билялов заявлен за «Барс», выступающий в ВХЛ
Казанский «Барс» подал заявку на выступление в «ВХЛ — Кубке Шелкового пути» сезона 2019/20.
В списке из 39 игроков оказались несколько игроков основного состава «Ак Барса», среди которых выделяется голкипер Тимур Билялов и нападающий Эмиль Галимов.
Ранее журналист Алексей Шевченко сообщал, что «Ак Барс» планирует отказаться от услуг Билялова, сделав ставку на других вратарей команды Адама Рейдеборна и Эмиля Гарипова.
Вратари: Иван Акмурзин, Тимур Билялов, Илья Голубев, Артур Мисбахов, Амир Мифтахов.
Защитники: Роман Абросимов, Кирилл Адамчук, Николай Богатов, Олег Железнов, Даниил Журавлев, Константин Лучевников, Александр Ляхов, Глеб Мальцев, Марк Марин, Дамир Мусин, Дмитрий Мужиков, Камиль Фазылзянов, Егор Федин, Денис Цуканов, Дмитрий Юдин.
Нападающие: Артем Валеев, Айрат Вильданов, Данил Воеводин, Дмитрий Воронков, Артем Галимов, Эмиль Галимов, Тарас Елисеев, Иван Емец, Владислав Кара, Максим Лазарев, Даниил Лапин, Борис Левитский, Максим Марушев, Артем Михеев, Максим Пестушко, Александр Редков, Илья Сафонов, Никита Сошнин, Максим Хапов.
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