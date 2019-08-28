Алексей Шевченко: «Билялова ждут в Риге, в «Ак Барсе» в Тимура не верят»

Фото: "Спорт-Экспресс"

Известный хоккейный критик Алексей Шевченко поделился мнением о вратарской позиции в казанском «Ак Барсе». На данный момент в клубе есть три голкипера: Эмиль Гарипов, Тимур Билялов и шведский легионер Адам Рейдеборн.

«Эмиль Гарипов в понедельник впервые вышел на лед, но сыграл он не за «Ак Барс», а за фарм-клуб на турнире среди команд ВХЛ в Тольятти. Его команда уступила хозяевам, а Эмиль совершенно не впечатлил. Конечно, он иногда не понимал, что происходит, как в эпизоде со второй и третьей шайбой. В одном из моментов два защитника упали в своей зоне и позволили сопернику выйти один на один. Но не сказать, чтобы Гарипов как-то заметно спасал.

Впрочем, после такой паузы требовать идеала рано. Правда, теперь Дмитрий Квартальнов в сложном положении. У него есть Гарипов с большим контрактом, легионер, у которого хоть и не большие деньги, но он занимает место иностранца, а также Тимур Билялов, который в одну калитку переигрывает своего заграничного коллегу.

Что делать? Билялова ждут в Риге, но если его отдавать, то надо быть уверенным, что Гарипов выйдет на свой уровень. А тут большие вопросы.



У Эмиля были проблемы со спиной, ее долго и безуспешно лечили, а потом внезапно выяснилось, что проблемы вообще в другом месте и это отдавало в спину. Была проведена другая операция, но после хирургического вмешательства трудно понять, как изменился хоккеист.

Идеальный вариант: заплатить шведу и отпустить его на все четыре стороны, а оставить Гарипова и Билялова. Но в Тимура не верят. Считают, что он не способен стать первым номером сильного клуба, хотя он доказывает обратное. Впрочем, какое-то решение принимать надо, так как Казани не нужны три равных голкипера, один из которых иностранец», — сказал Шевченко.