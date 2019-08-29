Денис Макаров из «Нефтехимика» попал в символическую сборную 10-го тура ФНЛ

Футбольная национальная лига опубликовала список символической сборной 10-го тура. В него вошли игроки из 11 различных клубов.

В число лучших попал полузащитник «Нефтехимика» Денис Макаров, забивший победный гол в матче против «Краснодара-2». Вратарь соперника Денис Адамов был отмечен лигой как лучший вратарь прошедшего тура.

Всего за матч Макаров набрал 325 статистических баллов по InstatIndex, что является вторым результатом в туре после Игоря Лебеденко (337) из «Торпедо».

Напомним, Макаров также возглавляет гонку бомбардиров ФНЛ и идет первым по общему рейтингу InstatIndex по всей лиге.