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Денис Макаров из «Нефтехимика» попал в символическую сборную 10-го тура ФНЛ

13:03, 29.08.2019
Денис Макаров из «Нефтехимика» попал в символическую сборную 10-го тура ФНЛ
Фото: vk.com/fcneftekhimik

Футбольная национальная лига опубликовала список символической сборной 10-го тура. В него вошли игроки из 11 различных клубов.

В число лучших попал полузащитник «Нефтехимика» Денис Макаров, забивший победный гол в матче против «Краснодара-2». Вратарь соперника Денис Адамов был отмечен лигой как лучший вратарь прошедшего тура.

Всего за матч Макаров набрал 325 статистических баллов по InstatIndex, что является вторым результатом в туре после Игоря Лебеденко (337) из «Торпедо».

Напомним, Макаров также возглавляет гонку бомбардиров ФНЛ и идет первым по общему рейтингу InstatIndex по всей лиге.

СпортФутбол Татарстан
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