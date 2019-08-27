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Денис Макаров из «Нефтехимика» — лучший в сезоне ФНЛ по данным InStat Index

15:57, 27.08.2019
Денис Макаров из «Нефтехимика» — лучший в сезоне ФНЛ по данным InStat Index
Фото: vk.com/fcneftekhimik

Футбольная национальная лига (ФНЛ) опубликовала промежуточные статистические итоги сезона по персональным InStat Index.

Возглавил рейтинг лучших футболист «Нефтехимика» Денис Макаров, который со значительным отрывом набрал 290 баллов. В тройку также вошли защитник «Томи» Сергей Шумских (273) и нападающий «Спартака-2» Александр Руденко (270).

Денис Макаров с 8 забитыми голами делит первое место с Иваном Сергеевым из «Торпедо» в гонке лучших бомбардиров ФНЛ.

Напомним, ранее «Нефтехимик» обыграл «Краснодар-2» со счетом 1:0, единственный гол в матче забил Макаров.

СпортФутболОбщество Татарстан
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