Денис Макаров из «Нефтехимика» — лучший в сезоне ФНЛ по данным InStat Index
Футбольная национальная лига (ФНЛ) опубликовала промежуточные статистические итоги сезона по персональным InStat Index.
Возглавил рейтинг лучших футболист «Нефтехимика» Денис Макаров, который со значительным отрывом набрал 290 баллов. В тройку также вошли защитник «Томи» Сергей Шумских (273) и нападающий «Спартака-2» Александр Руденко (270).
Денис Макаров с 8 забитыми голами делит первое место с Иваном Сергеевым из «Торпедо» в гонке лучших бомбардиров ФНЛ.
Напомним, ранее «Нефтехимик» обыграл «Краснодар-2» со счетом 1:0, единственный гол в матче забил Макаров.СпортФутболОбщество Татарстан
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