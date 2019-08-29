В Татарстане установят искусственное освещение и светофоры на дорогах за 11,3 млн рублей

Главное управление содержания и развития дорожно-транспортного комплекса Татарстана при Минтрансе РТ объявило тендер на выполнение работ по устройству искусственного освещения и светофорных объектов на автодорогах общего пользования республики. Прием заявок продолжается до 5 сентября. Сумма контракта — 11,3 млн руб. Завершить работы необходимо до 14 ноября текущего года.

Заказчиком установлено ограничение в отношении участников закупок — ими могут быть только субъекты малого предпринимательства и социально ориентированные некоммерческие организации, говорится на сайте госзакупок. Согласно техзаданию, необходимо устройство искусственного освещения протяженностью 2,100 км и

устройство 1 шт. светофорного объекта на автомобильных дорогах общего пользования.

Напомним, в этом месяце Казань и Набережные Челны вошли в топ городов с наилучшими дорогами.