Казань и Набережные Челны вошли в топ городов с наилучшими дорогами

Российский сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru опросил пользователей социальных сетей, чтобы выяснить, где в России качественные и хорошие дороги для путешествий на машине.

В первую пятерку городов с самыми качественными дорогами вошли Москва, Казань, Санкт-Петербург и Грозный. Меньше всего голосов набрали Тюмень, Симферополь и Набережные Челны.

Первое место в опросе занял Сочи, за него проголосовало 40,3% опрошенных. Затем на втором месте — Москва, 20,9%, 3 и 4 место разделили Казань и Санкт-Петербург, 11,94%, 5 место — Грозный, 5,97%, 6 место —Тюмень, 4,48%, 7 место — Симферополь, 2,99%, 8 место — Набережные Челны, 1,49%.

Опрос был приурочен к Международному дню светофора, который отмечают 5 августа.

Ранее, напомним, Казань вошла в топ-5 городов РФ для мужского отдыха.

