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ФСБ сообщила о пресечении терактов в Кабардино-Балкарии

12:31, 29.08.2019
ФСБ сообщила о пресечении терактов в Кабардино-Балкарии
Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

Федеральная служба безопасности (ФСБ) отчиталась о срыве готовящегося теракта. В Кабардино-Балкарии силовики обнаружили тайник с готовыми СВУ (самодельные взрывные устройства).

«В ходе отработки оперативной информации в лесном массиве вблизи населенных пунктов Черная Речка и Алтуд Урванского района КБР обнаружен тайник с двумя готовыми к применению самодельными взрывными устройствами большой мощности», — цитирует сообщение ФСБ RT.

Найден и предполагаемый соучастник изготовления этих устройств. По данным спецслужбы, он уже имеет судимость за «преступление террористической направленности».

Подозреваемый был задержан и признался в подготовке терактов в отношении объектов правоохранительных органов и государственных структур.

Напомним, что в конце июля ФСБ задержала в Татарстане таксистов, готовивших диверсии. Уроженцы Нижнекамска были отправлены под арест.

Происшествия
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