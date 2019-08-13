Новошешминские «Закрома» выплатили долги по зарплате 285 работникам

Прокуратура РТ установила, что 285 работников ООО «Закрома» из Новошешминского района Татарстана не получали заработную плату за июнь — июль 2019 года. Долг по оплате труда превысил 3,5 млн рублей.

По итогам проверки прокуратура внесла в адрес директора ООО «Закрома» представление об устранении выявленных нарушений и привлечении виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности. После вмешательства надзорного ведомства долг по оплате труда работникам выплачен в полном объеме, передает пресс-служба республиканской прокуратуры.

«Реальное время» подробно писало о фирме «Закрома» (по данным системы «СПАРК-Интерфакс», это единственная фирма с таким названием в районе). Она была основана на базе агрофирмы «Кулон», некогда входившей в одноименную бизнес-империю депутата Госсовета РТ Альберта Фахрутдинова. К агрофирме «Кулон» подан иск о банкротстве, иски к ООО «Закрома» в картотеке арбитражного суда отсутствуют.