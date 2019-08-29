Останки советской медсестры, погибшей в Великую Отечественную, перевезут из Орла в Татарстан

Орловские поисковики передадут останки советской медсестры, погибшей в годы Великой Отечественной войны, на ее родину, в Татарстан. Они были обнаружены в октябре 2017 года.

Установить и подтвердить имя девушки удалось только спустя 2 года. Погибшей оказалась гвардии сержант медицинской службы, медсестра 14-го отдельного медико-санитарного батальона 18-й Гвардейской Краснознаменной стрелковой дивизии 11-й армии Ракия Нигматзяновна Мусина, 1921 года рождения, сообщает пресс-служба областной администрации.

22-летняя девушка погибла летом 1943 года в результате разрыва мины. Ее останки обнаружили поисковики межрегионального поискового объединения «Костер» в Знаменском районе.

30 августа останки Ракии Мусиной будут захоронены на родной земле в городе Буинске. Транспортировку организовали поисковики «Костра» при поддержке орловского регионального благотворительного фонда «Победа».

Напомним, по данным опроса ВЦИОМ, посвященного 80-й годовщине Второй мировой войны, большая часть россиян путают даты Второй мировой войны и Великой Отечественной войны.