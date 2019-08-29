ВЦИОМ: россияне путают даты Второй мировой войны и Великой Отечественной войны

Только 32% россиян сообщили, что Вторая мировая война началась в 1939 году. Еще 52% назвали считают, что она началась в 1941 году (в этом году началась Великая Отечественная война — прим. ред.), следует из результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения, посвященного 80-й годовщине с начала конфликта.

По данным социологов, правильный ответ давали в основном давали респонденты с высшим или неполным высшим образованием, а ошибались чаще граждане без высшего образования.

«В своей преподавательской деятельности я часто сталкиваюсь с тем, что первокурсники путают Вторую мировую войну с Великой Отечественной. Многие не могут назвать военачальников СССР: даже Жукова и Рокоссовского. При этом, когда я сам учился, это знали даже полные двоечники. Сейчас же, к сожалению, мне иногда приходится слышать, что во Вторую мировую советскими войсками руководил Суворов, — сказал доктор исторических наук Владимир Лавров, его слова приводят «Известия».

