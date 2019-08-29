Квалификация Лиги чемпионов. «Синтез» сыграет против румынского «Стяуа»
Сегодня, 29 августа, ватерполисты «Синтеза» матчем против румынской «Стяуа» стартуют в первом квалификационном раунде Лиги чемпионов LEN. По итогам жеребьевки, казанцы попали в группу «В», матчи которой пройдут в Барселоне с 29 августа по 1 сентября.
Соперниками «Синтеза» за две путевки во вторую квалификацию станут испанская «Барселона», румынский «Стяуа», французский «Па д’а натасьон», турецкий «Энка Стамбул» и «Баня Лука» из Боснии и Герцеговины.
Квалификация Лиги чемпионов LEN
«Синтез» (Россия) — «Стяуа» (Румыния) — 17.30
Справка
Спортивный клуб по водным видам спорта «Синтез» был создан на базе ватерпольного клуба «Синтез-Казань» в прошлом году. Клуб поддерживают АО «ТАИФ» и ПАО «Казаньоргсинтез».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым