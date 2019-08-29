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Квалификация Лиги чемпионов. «Синтез» сыграет против румынского «Стяуа»

09:35, 29.08.2019
Квалификация Лиги чемпионов. «Синтез» сыграет против румынского «Стяуа»
Фото: пресс-служба СК ВВС «Синтез»

Сегодня, 29 августа, ватерполисты «Синтеза» матчем против румынской «Стяуа» стартуют в первом квалификационном раунде Лиги чемпионов LEN. По итогам жеребьевки, казанцы попали в группу «В», матчи которой пройдут в Барселоне с 29 августа по 1 сентября.

Соперниками «Синтеза» за две путевки во вторую квалификацию станут испанская «Барселона», румынский «Стяуа», французский «Па д’а натасьон», турецкий «Энка Стамбул» и «Баня Лука» из Боснии и Герцеговины.

Квалификация Лиги чемпионов LEN

«Синтез» (Россия) — «Стяуа» (Румыния) — 17.30

Справка

Спортивный клуб по водным видам спорта «Синтез» был создан на базе ватерпольного клуба «Синтез-Казань» в прошлом году. Клуб поддерживают АО «ТАИФ» и ПАО «Казаньоргсинтез».

СпортВодные виды спортаОбщество Татарстан
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