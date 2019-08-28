В Башкирии запустят мобильное приложение для контроля за рубкой леса

В следующем году в Башкирии появится мобильное приложение для общественного контроля за незаконной вырубкой лесов.

«Предполагается, что каждый пользователь, обнаружив в лесу незаконную рубку, сможет нам об этом сообщить. По карте будет видно, где рубка ведется законно, а где нет», — рассказал министр лесного хозяйства республики Марат Шарафутдинов.

Приложение уже готово, его тестирование завершится в этом году. Оно будет доступно на платформах iOS и Android, пишет ТАСС.

Ранее стало известно, что в Татарстане, Нижегородской и Самарской областях протестируют комплексную систему дистанционного мониторинга природных ресурсов и объектов, имеющих важное социально-экономическое значение. Она может обнаруживать вырубку лесов и несанкционированные свалки, а также позволяет наблюдать за посадками, выявлять объекты капитального строительства на землях лесного фонда.