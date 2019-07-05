В Татарстане и еще двух регионах ПФО протестируют систему аэрокосмического мониторинга

В Татарстане, Нижегородской и Самарской областях протестируют комплексную систему дистанционного мониторинга природных ресурсов и объектов, имеющих важное социально-экономическое значение.

Система с помощью аэрокосмической съемки позволяет контролировать состояние лесного фонда и лесохозяйственной деятельности. Она может обнаруживать вырубку лесов и несанкционированные свалки, а также позволяет наблюдать за посадками, выявлять объекты капитального строительства на землях лесного фонда, передает пресс-служба полпреда ПФО.

Игорь Комаров отметил, что внедрение такой системы позволит повысить эффективность решения задач по реализации национальных проектов, а также даст возможность предупреждать и снижать количество нарушений. Он поручил представить первые результаты работы комплексной системы мониторинга в трех вышеуказанных регионах в конце августа.

Ранее сообщалось, что в самарском научном центре создадут цифровые двойники аэрокосмической техники. Соглашение об этом было подписано в рамках на площадках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).