Новости общества

21:15 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Источник сообщил о новом ректоре БашГУ

20:58, 28.08.2019
Источник сообщил о новом ректоре БашГУ
Фото: glavarb.ru

Ожидается, что ректором Башкирского государственного университета станет вице-премьер региона Илшат Тажитдинов. Об этом «Реальному времени» сообщили источники в руководстве вуза.

Нынешний ректор Николай Морозкин будет почетным президентом университета.

Ранее сообщалось, что Николай Криони покинет пост ректора Уфимского государственного авиационного технического университета (УГАТУ). Временно кресло руководителя вуза займет экс-глава Минэкономразвития РБ Сергей Новиков.

ОбществоОбразование Башкортостан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров