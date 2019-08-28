Источник сообщил о новом ректоре БашГУ
Ожидается, что ректором Башкирского государственного университета станет вице-премьер региона Илшат Тажитдинов. Об этом «Реальному времени» сообщили источники в руководстве вуза.
Нынешний ректор Николай Морозкин будет почетным президентом университета.
Ранее сообщалось, что Николай Криони покинет пост ректора Уфимского государственного авиационного технического университета (УГАТУ). Временно кресло руководителя вуза займет экс-глава Минэкономразвития РБ Сергей Новиков.ОбществоОбразование Башкортостан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым