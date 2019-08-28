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Освобождение Вышинского оказалось связанным с обменом заключенными между РФ и Украиной

20:29, 28.08.2019
Освобождение Вышинского оказалось связанным с обменом заключенными между РФ и Украиной
Фото: youtube.com

Освобождение главного редактора «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского связано с подготовкой обмена удерживаемыми лицами между Россией и Украиной, который планируется провести по формуле «35 на 35».

Отмечается, что освобождение состоялось с согласия самого Вышинского, написала в Twitter пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган.

Напомним, что сегодня Киевский суд освободил из-под стражи руководителя «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского. Главред информационного агентства находился под арестом более года по обвинению в госизмене.

Общество
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