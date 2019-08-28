В создаваемую ОЭЗ в Башкирии готовы вложить 25 млрд рублей

Власти Башкирии подготовили пакет документов в правительство России для получения статуса особой экономической зоны в Ишимбайском и Стерлитамакском районах.

Врио главы региона Радий Хабиров написал во «ВКонтакте», что уже сейчас потенциальные резиденты готовы инвестировать в ОЭЗ 25 млрд рублей.

Напомним, документы на создание ОЭЗ власти Башкирии подадут в сентябре. Уже известно, что на территории особой экономической зоны планируется построить завод по производству мясных консервов за 750 млн рублей.