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Промышленность

В создаваемую ОЭЗ в Башкирии готовы вложить 25 млрд рублей

19:42, 28.08.2019
В создаваемую ОЭЗ в Башкирии готовы вложить 25 млрд рублей
Фото: vk.com/radiyhabirov

Власти Башкирии подготовили пакет документов в правительство России для получения статуса особой экономической зоны в Ишимбайском и Стерлитамакском районах.

Врио главы региона Радий Хабиров написал во «ВКонтакте», что уже сейчас потенциальные резиденты готовы инвестировать в ОЭЗ 25 млрд рублей.

Напомним, документы на создание ОЭЗ власти Башкирии подадут в сентябре. Уже известно, что на территории особой экономической зоны планируется построить завод по производству мясных консервов за 750 млн рублей.

Промышленность Башкортостан
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